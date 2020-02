Wendy vive de vender cristal en Tijuana; tiene fe en la Santa Muerte

Wendy lleva un ajustado pantalón de mezclilla azul, una desgastada playera negra y tenis de tela sin calcetines. La joven madre de 25 años de edad se encuentra por segunda ocasión en la estación de policía ubicada frente a la cerca metálica que divide a México de Estados Unidos.

Con la mirada en un punto lejano, mientras espera que la policía municipal de Tijuana haga el papeleo para llevarla a la unidad especializada contra narcomenudeo, solo piensa en sus gemelas de dos años. La arrestaron en la colonia Zona Norte, un distrito en el que de 2016 a 2019 se registraron 137 homicidios, de acuerdo con los reportes de la fiscalía.

Wendy no niega que vende drogas. “Soy tiradora”, responde cuando le preguntan por qué está detenida. Su historia la cuenta en palabras cortas y concisas: lleva un año vendiendo “cristal” y hace seis meses libró la cárcel por este mismo delito. Aunque al inicio asegura que no consume metanfetamina, pero su dentadura la contradice y termina por reconocer su adicción.

Lo hago por necesidad, no por gusto. Si fuera mi gusto no estaría aquí [...] tengo dos niñas y las tengo que sacar adelante. Al papá ya lo mataron”, dice luego de pedir que no se use su verdadero nombre.