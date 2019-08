WhatsApp podría bloquear a usuarios menores de 13 años

Si tienes menos de 13 años y usas WhatsApp, o eres de los que se comunica con sus hijos por medio de esta aplicación las siguientes podrían ser malas noticias (o muy buenas para tu seguridad).

Los términos y condiciones de WhatsApp dictan que debes tener al menos 13 años de edad para usar sus servicios o una edad mayor requerida en su país para que esté autorizado a usar la aplicación sin la aprobación de los padres.

Por ejemplo, en Europa la edad mínima es de 16 años, de acuerdo con WhatsApp.

WABetainfo dio a conocer que la actualización 2.19.222 de WhatsApp para Anroid podría estar empezando a desarrollar una función para prohibir a los usuarios que no tengan la edad mínima establecida. Sin embargo aún no se sabe cómo podrán detectar a los que no cumplan con este requisito.

Esto no es sorpresa, ya que la edad legal mínima para usar Facebook también es de 13 años.

Ante esta situación Facebook ha preferido ahorrarse cualquier problema con la normatividad ya que, de acuerdo con The Verge, después de una audiencia en Europa el año pasado, Mark Zuckerberg, CEO de la empresa, declaró que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea estará disponible en todo el mundo.