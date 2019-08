"Yo no fui la del desmadre", responde niña viral ante regaño de su mamá

Espontánea e independiente es como describe Josefina de Anda a su pequeña hija Fátima, quien con apenas 3 años de edad se ha convertido en una reciente estrella del internet.

El pasado lunes, día que inició el ciclo escolar 2019-2020, se hizo viral un video en el que aparece la menor, en el cual con toda naturalidad explica cómo fue su primer día de clases en el preescolar.

"Jugamos, cantamos... hicimos desmadre...", se le escucha decir a la niña, comentario que sorprendió a su mamá, aunque Fátima se dio cuenta de su error y al intentar corregir explicó que jugaron con pelotas.

En entrevista, la señora Josefina relató que todo empezó cuando compartió el video en un grupo familiar de WhatsApp y fue entonces que una de sus sobrinas, Marissa de Anda, lo subió a Facebook. En cuestión de minutos, la reacción de la pequeña se había hecho viral.

Mencionó además que se siente muy emocionada por todo lo que está ocurriendo y agradecida por todos los comentarios positivos que ha recibido. La mujer dijo que también respeta todos aquellos que no han estado de acuerdo con la grosería dicha por la pequeña.

“Independiente de esos comentarios malos, pues yo siento mucho gusto, tengo mucha felicidad”, señaló.

Aunque en su momento le arrancó una carcajada, la mamá de Fátima explicó que sí regaño a su hija, al hacerle ver que esa palabra que utilizó no fue la correcta.

Sin embargo, su respuesta al regaño la volvió a sorprender.

“Yo le dije 'hija, ¿cómo que hiciste desmadre en la escuela, eso no se hace?' y me contesta 'mamá, espera, yo no hice desmadre fueron otros chiquillos, yo no fui la del desmadre'”, contó en entrevista Josefina.

Fátima Mariana, quien este lunes inició su primer año de preescolar, vive en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, con su abuela de 72 años; su mamá; administradora de una empresa y finalmente su hermano de 19 años, quien estudia el cuarto semestre de Ingeniería Industrial y trabaja como promotor en una empresa.

A pesar de que el video cuenta con millones de reproducciones en internet, además de diversas apariciones en televisión, Josefina comenta que Fátima aún no se da cuenta de lo que ha llegado a ser en redes sociales.

“No sabe ni en qué se ha convertido, igual aunque le enseñe videos y todo el mundo se acerque a preguntar si es la niña de Facebook, no sabe todo el auge que ha ocasionado. Ella cree que eso que dijo es un secreto, un secreto que ya sabe todo el mundo”, declara la mamá entre risas.

En otro video compartido por su tía, Fátima asegura que "ya no va hacer desmadre y se va a portar bien".