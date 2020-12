"Yo no puedo tener hijos", en pleno Baby Shower, hombre descubre infidelidad

Colombia.- En redes sociales circula un video de un hombre que dejó al descubierto la infidelidad de su esposa en plena fiesta.

Como si se tratase de una telenovela mexicana, un hombre aseguró que no podía tener hijos y en pleno Baby Shower reveló que su mejor amigo había había dejado embarazada a su esposa.

Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, comentó el hombre.