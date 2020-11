“Yo te aviso” y otras formas que tienen los mexicanos de decir que no (sin decirlo)

Dos letras que son casi imposibles de pronunciar para los mexicanos, sobre todo si alguien les pide algo. No: una palabra que expresa una rotunda negación y que no deja abierta ninguna posibilidad. Aunque según Corin Robertson, embajadora de Reino Unido en México, se trata de una costumbre compartida entre ambas naciones.

A los británicos, no nos gusta decir que “no”. Creo que los mexicanos también ¿no es cierto? Aquí tienen varias frases en inglés que significan “no” sin decirlo. ¿Y en español? ¿Cuales son las frases que usan aquí en ����? https://t.co/jse2dirw6N

“Yo te aviso”, “lo reviso con calma”, “yo te marco después” o “déjame pensarlo”, son algunas de las fórmulas clásicas para expresar una negativa indirecta. “En los mexicanos está ligado a un asunto psicológico porque no nos sentimos capaces de tomar la última decisión, de tener el poder sobre la relación con otra persona”, dice a Verne Georgina Barraza Carbajal, doctora en lingüística y gramática de la Academia Mexicana de la Lengua.

Como se trata de negar, existen numerosos recursos para darle la vuelta al asunto. “Le tenemos tanto rechazo al no, que usamos formas opuestas, como empezar diciendo que sí”, dice a Verne Arturo Hernández Bravo, académico en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. “Cosas como ‘Me encantaría verte, pero no tengo tiempo suficiente’, y solemos dar explicaciones para justificar la negativa", señala el académico. “Me doy una vuelta”, “déjame preguntar y lo vemos” o “en esas ando”, dependiendo del contexto, también son otras formas que tienen un no por detrás.