Youtuber mexicano rifa sus autos para ayudar a enfermos de COVID-19

Después de casi un año de que la pandemia de Covid-19 comenzara a azotar a nuestro país la situación se mantiene con un alto nivel de contagios. Es por eso que muchas personas han decidido apoyar a quienes se encuentran afectados por esta enfermedad, como el caso que presentaremos a continuación.

El youtuber “Scott Traveling” se hizo viral en los últimos días, luego de que rifara sus dos autos para poder comprar tanques de oxígeno que ayuden a personas contagiadas de coronavirus. El creador de contenidos publicó un video en el cual explicó la situación, y posteriormente argumentó: “La situación esta muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien.”

Además, el youtuber se mostró intranquilo por las personas que han perdido un familiar debido a la pandemia. El pasado 23 de enero, Scott publicó un video en su Instagram en el cual mostraba que había adquirido cerca de 15 tanques de oxígeno para distribuirlos entre pacientes enfermos.

Para rifar los vehículos, el influencer venderá 2 mil 500 boletos mediante un número de WhatsApp que publicó en su cuenta de Facebook. Al día de ayer solamente había vendido 25 de ellos, aunque mucha gente se ha mostrado dispuesta a apoyarlo y lo ha respaldado mediante las redes sociales.

Por último, Scott comentó que “se ha quedado sin ni un peso para ayudar”, por lo que echará mano de sus vehículos para poder seguir apoyando a los afectados por la pandemia.