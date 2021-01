Youtubers acusados de acoso y abuso sexual

Dinero, fama, viajes… ser una estrella de las redes sociales puede parecer una vida de ensueño. Pero desde hace meses, algunas influencers han ido revelando poco a poco sus historias de abuso por parte de otros youtubers, mientras que algunos famosos de las redes sociales han sido señalados por fans como acosadores.

Nada justifica acosar y abusar sexualmente de otra persona, sin importar la posición en la que estén. Estos youtubers han recurrido a su poder y popularidad para tocar y grabar a mujeres, aunque tristemente algunas denuncias no han procedido por falta de pruebas.

De acuerdo con un análisis hecho por la organización civil México Evalúa, en 2019, el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no fue denunciado, por miedo a no ser escuchadas o a sus agresores.

Nath Campos publicó un video en YouTube donde narra cómo fue víctima de abuso sexual por parte del también youtuber, Rix. Los hechos ocurrieron cuando ambos, con otros amigos, salieron de fiesta, y Rix acompañó a Campos a su casa después de beber demasiado.

Una vez en su departamento, ella se disponía a dormir cuando pensó que su “amigo” ya se iba, pero lo siguiente que recuerda es a Rix “haciéndole cosas”. La youtuber explicó en la grabación que ella “no podía mover los brazos ni mover las piernas”, y que no sabía “si estaba en shock” o “muy borracha”.

Campos le contó a sus amigos más cercanos y a la agencia que la representaba, pero no les pareció la gran cosa ni tampoco lucieron sorprendidos. Por un tiempo se sintió mal, pero ahora se cuestiona: “si no puedes salir a beber tranquila y con confianza con tus amigos, ¿con quién sí?”.

Tras las acusaciones, Rix lanzó su versión donde admite estar esa noche en el departamento de Nath, pero que después de eso siguieron siendo amigos. Sin embargo, para él y desde su “realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos qué chingados y nos arrepentimos. Amigos: yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien”.

Ricardo González, mejor conocido como Rix, comparte contenidos de humor en sus redes. Comenzó en Vine y tras su éxito se pasó a YouTube.

La youtuber Ixpanea acusó en un video al youtuber Yayo Gutiérrez de grabarla, para luego masturbarse. También dijo que él tenía varias fotografías de mujeres sin su consentimiento.

Ixpanea mencionó que años atrás, ambos hacían videollamadas, las cuales él grabó. Al enterarse que tenía un video de ella, le pidió que lo borrara, y cuando lo cuestionó el porqué los había guardado, “dijo que lo hacía porque era para masturbarse”.

Eduardo Gutiérrez, Yayo, comenzó a subir videos desde el 2008. Publica material de interés general y sobre música. En algunas ocasiones graba junto a otros youtubers como Ryan Hoffman, Alex Juxx y Luisito Comunica.

En noviembre del 2020, Rata Política y Óscar Zurita fueron detenidos después de que un grupo de mujeres los acusaran de grabar sus partes íntimas y tocarlas sin su consentimiento.

Los hechos ocurrieron en el centro de la Ciudad de México. Ellos alegaron que un grupo de feministas los atacó, mientras transmitían un video en su canal.

Fueron detenidos, pero liberados por falta de pruebas para comprobar su culpabilidad por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad.

Carlos Alberto de la Mora, conocido como Rata Política, sube videos a YouTube con el lema de:“Hacemos de la aburrida política algo cómico, amamos la sátira y la crítica”.

En marzo de 2020, cuatro chicas, tres de 17 años y una de 18 años, acusaron al cantante y youtuber Mario Bautista de abuso sexual.

Las mujeres relataron que él las invitó a su casa en Acapulco para grabar un video, pero cuando llegaron al lugar, Bautista les informó que la reunión sería en otro lado.

De acuerdo a sus declaraciones, una vez ahí les ofrecieron alcohol, drogas y Mario comenzó a tocarlas. Una de ellas comentó: “Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”.