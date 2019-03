eShow México 2019 realizará su sexta edición en abril

Por sexto año consecutivo, el próximo 2 y 3 de abril se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, el eShow México 2019, el foro de análisis más completo sobre el impacto real del comercio electrónico en el país, así como las perspectivas y oportunidades de la economía digital en el país.

El objetivo del evento es abrir un espacio de discusión entre especialistas en todos los aspectos que intervienen en la organización del comercio electrónico y examinar las oportunidades de negocios que se presentan, principalmente, a pequeñas y medianas empresas, de incursionar y/o madurar sus experiencias en el eCommerce.

Entre los temas que se abordarán están los relacionados con la logística, medios de pago, plataformas tecnológicas, seguridad, innovación tecnológica, los nuevos modelos de negocio digital, de manera que se consolide como un espacio de acompañamiento para las empresas que están trasladando sus estrategias de negocios al mundo virtual.

Al presentar el programa de actividades del eShow México 2019, Philippe Boulanger, organizador del evento, explicó que en México la balanza del PIB en comercio electrónico es menor al 5%, cifra que puede rebasarse rápidamente, si se aprovechan las condiciones de comercio en T-MEC y TPP y las que existen en el mercado mundial a nivel de infraestructura financiera, tecnológica, de telecomunicaciones, logística y regulatoria.

El directivo aseguró que la transformación digital para el comercio no se trata sólo de trasladar las tiendas al mundo virtual, sino de impulsar modelos de negocio innovadores, con una oferta de bienes y servicios que no existen en el mundo físico. “Es una extraordinaria oportunidad para la PYME de competir con los grandes jugadores que ya tienen consolidada una operación digital, no sólo en la oferta al consumidor final, sino entre empresas”, armó el directivo.

“En el eShow queremos que los expertos dialoguen con los asistentes y podamos llegar a un diagnóstico real de cuáles son las alternativas de adopción y los recursos disponibles para competir en el entorno digital”, continuó Boulanger, y finalizó: “La transformación digital de las empresas no es una opción. Es indispensable para evolucionar hacia una economía digital plena”.

La inauguración tendrá lugar en el Salón Mexica del WTC, a las 10 de la mañana del martes 2 de abril, y será presidida por Roberto Martínez Yllescas, Director de la OCDE en México para América Latina; Enrique Culebro Karam, Presidente de la Asociación de Internet MX, y el propio Philippe Boulanger, Director de eShow en Latinoamérica.

Este año estará dedicado a China, por lo que se contará con la participación de la Cámara de Comercio y Tecnología México – China. Asimismo, se refrenda la alianza con la Asociación de Internet .MX, que reúne a parte importante del ecosistema digital en México.

eShow México 2019 contará con la participación de más de 80 conferencistas, quienes darán más de 50 pláticas y paneles de debate, con temas que van del marketing digital y el eCommerce, a la innovación y las aplicaciones prácticas de tecnologías, como la inteligencia articial.

Entre los participantes más destacados, está Sebastien J.B. Henot, responsable de Business Innovation en Renault; Yadira Palmas, Gerente de Comunicaciones en Sección Amarilla; Isaac Clawson, Managing Director en FedEx; Francisco Guillén, Director General Adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI; Sebastián Pucheta, Director General de Liverpool.com; Rodrigo Maza, Head of Disruptive Growth en Anheuser-Busch InBev; Marco Monroy, Director General de eCommerce en Oce Depot para México, Centroamérica y Colombia; Mario Juárez, consultor de negocios de eCommerce & Transformación Digital en Magento, y muchos más.

Asimismo, habrá una serie de paneles temáticos que buscan mayor interacción con el público y que tiene como propósito generar la idea de que cualquier actividad productiva es capital potencial para el comercio electronico. Los temas seleccionados para esta edición son:

China y México aliados por la innovación

Marketplace Circus

¿Cómo cautivar a los Shopper 5.0?

eHealth: Mejorando el nivel de vida de las personas

¿Cómo hacer de México una potencia en eSports?

Mujeres TI: Igualdad de género como catalizador de la innovación en América Latina

Net Fashion Forum

Una de las novedades de la edición 2019 es la realización, por primera vez en México, del Entrepreneur Fight Club, un innovador concepto que sube a dos emprendedores a un ring de boxeo para que debatan e intercambien ideas sobre los temas más relevantes del momento.

Paralelamente se realizará el ITShow, un evento organizado por la revista u-GOB, donde se abordarán temas de vital importancia para el desarrollo tecnológico del país como la ciudadanía digital de los mexicanos y el avance en tecnologías como inteligencia articial, Internet de las cosas y blockchain.