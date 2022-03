León, Guanajuato.- Compañías suizas de los sectores autopartes y aeroespacial tienen interés en invertir en el estado de Guanajuato.

El reto es aumentar los 10 mil empleos que ya generan en el Bajío y los 2 mil 500 que registran en la entidad guanajuatense, a través de compañías como Purina-Nestlé, Komax y Utz Group.

En entrevista Valentin Pfyffer, representante Bajío de la Swiss Cham (Cámara Suizo-Mexicana de Industria y Comercio), compartió que tienen claro que esta zona de México tiene un importante potencial para seguir haciendo negocios, destacando el desarrollo existente, su ubicación geográfica y la mano de obra especializada.

En el caso de Guanajuato, las oportunidades sobre todo las vemos en el automotriz-autopartes , al contar con 5 armadoras, y en el aeroespacial, que aunque no ha despegado tiene un parque especial para este sector, y existen oportunidades para complementar con una industria ya consolidada en Querétaro”, dijo.

Ahora esta cámara tiene presencia física en Querétaro para atender esta zona del país en cuanto a asesoría y servicios que requieren las compañías suizas, pero también para buscar oportunidades de cara a nuevas inversiones.

En cuanto a las áreas de oportunidad que han detectado en Guanajuato, dijo que está trabajar para reducir los niveles de inseguridad.

Desde hace unos años vive Guanajuato una crisis a nivel de inseguridad, a las empresas suizas no les ha afectado tanto, pero sí a sus trabajadores. Es un asunto que no solamente se debe atender desde los gobiernos estatales, sino federales; esperamos que pronto la situación mejore, en especial Guanajuato que ha sido más problemático en este aspecto, la buena noticia es que hasta ahora no ha sido factor grave para las inversiones y la entidad mantiene su atractivo”, aseguró Valentin Pfyffer.