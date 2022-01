Cien mil carros "chocolates" se podrían legalizar en Guanajuato

León,Guanajuato. En el primer año de legalización de vehículos “chocolate” en Guanajuato podrían legalizarse 100 mil unidades y causar daños por 10 mil millones de pesos, así lo estimó Arturo Gonzalez Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato.

Explicó que la afectación directa es en el segmento de seminuevos, aunque el impacto es en todo el sector que podría derivar en dejar de vender al menos 5 mil vehículos en el mismo lapso de tiempo.

Reconoció que es complicado señalar una métrica de pérdidas en el mercado de autos nuevos.

La afectación va relacionada con los vehículos seminuevos, -la legalización-, hará que los autos seminuevos se devalúen”.

El patrimonio de una persona se va a devaluar, si un usuario quiere vender su vehículo el valor se reduciría un 15%, esto mismo pasaría con el inventario en patio de las agencias de autos seminuevos.

Más nos va a afectar en nuestro patio de seminuevo, no tanto en lo económico sino en el tema de ventas de los autos seminuevos, no tanto en los nuevos”.

Especialmente en un año donde esperaban recuperación en ventas, esta medida puede afectar el 30% de las ventas tanto de autos nuevos, como seminuevos, detalló.

Señaló que no hay claridad en cómo las autoridades se van a asegurar de que las unidades no sean robadas, ya que no hay control en la importación.

No sabemos cómo el Gobierno federal va a hacer el proceso, nos preocupa que van a regularizar sin ton ni son”, cuestionó.

Por ejemplo las empresas que importan autos les cobran un impuesto del 38%, en comparación con el permiso para legalizar que será de 2 mil 500 pesos para los autos chocolate.

A nivel nacional estiman que el ingreso masivo será de 2.2 millones de unidades, inicialmente la medida de legalización será en diez entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Comercializan menos nuevos

En Guanajuato durante los últimos 5 años se han dejado de vender más de 29 mil autos nuevos, esto ha provocado que la entidad pase del sexto al séptimo lugar de ventas en México.

Durante 2016 en la entidad se vendieron 68 mil 283 vehículos, cifra menor a las 38 mil 783 unidades a las comercializadas al cierre del 2021. Entre los dos periodos hubo una reducción de 29 mil 500 coches, una caída del 44%.

Este retroceso tiene un impacto de 6 mil millones de pesos, señaló Arturo González Palomino, presidente de la AMDA Guanajuato.

A pesar de estos resultados, durante el 2021 las ventas de autos nuevos cerraron con un crecimiento del 2.45% respecto al año anterior. Un aumento de 926 unidades.

En 2021 se comercializaron 38 mil 783 vehículos, un repunte respecto al 2020 periodo en el que se vendieron 37 mil 857.

Con ello la entidad se ubicó en la séptima posición nacional por debajo de Puebla y Veracruz.

Los autos subcompactos absorben el 30% de las ventas estatales. Para este 2022 la expectativa es vender 47 mil unidades, un aumento del 20%.

