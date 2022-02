Alejandra Morelos Reynoso será la primera mujer líder sindical en GM Silao

Silao, Guanajuato.- Conocida como “Ale”, María Alejandra Morelos Reynoso se convirtió en la primera mujer en liderar el sindicato de General Motors (GM) Silao, tras obtener junto con su equipo de Trabajo, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), el 76% de los votos y arrebatarle la titularidad del contrato colectivo a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En entrevista para el Periódico AM, Alejandra Morelos dijo no ser una persona conformista, ya que siempre busca otras variantes para crecer, sea en el ámbito personal o laboral.

“Soy una persona que siempre busca superarse, aprender cosas. Yo cuando entré en la planta no tenía la prepa, estudié el bachillerato y después la universidad por mí misma, porque quería prepararme académicamente y avanzar, seguir y seguir avanzando”, expresó para AM.

Titulada en la licenciatura de Administración de Finanzas, Alejandra buscó por mar y tierra la forma de salir adelante sin descuidar su trabajo, puesto que las jornadas laborales habían generado cierto estrés en ella; sin embargo, afirma que nunca tiró la toalla por más duro que fuera el camino.

La lideresa sindical de GM Silao, se describe a sí misma con una palabra: “defensora”, pues desde niña siempre estuvo al frente para defender de las injusticias a las personas que la rodeaban.

Me gusta mucho apoyar a la gente. Siempre he sido así: apoyar a mi familia, amigos, ver por ellos”, comentó.

Compañeros trabajadores confín en Ale

Añadió que, desde antes de liderar el sindicato independentista, siempre trató de apoyar a sus compañeros en el ámbito laboral, haciendo que el entorno de trabajo no fuera tan hostigado.

Un hecho que le hizo ganar el cariño y confianza de los más de 6 mil trabajadores de la planta Silao, ya que en el año 2019, los operarios votaron por ella para dirigir el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA).

Morales Reynoso mencionó su sorpresa ante la respuesta de sus compañeros, pues en sus 11 años trabajando para GM Silao, los cuales desarrolló en el área de pintura y 2 años en Recursos Humanos, nunca se imaginó ser la líder que representaría la voz de los empleados.

“Yo nunca me postulé, ni nada parecido. Simplemente se me acercaron y me dijeron que yo sería la representante, lo cual acepté, pero pensé que en algún momento me iban a cambiar”, confesó Alejandra.

Señaló que al estar estudiando en ese momento la carrera de finanzas, pidió el cargo de Secretaria de Financiamiento, pero al final todos acordaron en que tenía madera para ser la Secretaria General de SINTTIA.

Creo que me pusieron porque tuvieron la confianza en mí, y pensé que si creen ellos en mí, yo también debo de creer que puedo”, compartió.

Amenazas la motivaron a seguir con su lucha

Durante meses, Alejandra y sus compañeros del sindicato se prepararon para realizar el mejor trabajo posible, y pese a las amenazas que recibían a casi días de la votación, se mantuvieron de pie y siguieron defendiendo su causa.

“Pensaron que al amenazarme iba a echarme para atrás, renunciar, pero lo único que ocasionaron fue que levantara más mi voz, luchar por mí, por mis compañeros y por todos los trabajadores que fueron silenciados por miedo a represalias”, expuso Morales.

El 3 de febrero a las 4:00 de la mañana, Alejandra recibió la noticia de haber ganado las elecciones sindicales con 4 mil 192 votos a favor, de un total de 5 mil 478 emitidos, marcando historia en la industria automotriz del país.

Además de ser la primera mujer en convertirse en líder sindical de General Motors Silao.

“Mis compañeros y yo estábamos en el área del lobby, cuando la gente se nos acercó y gritaron ‘¡sí, sí SINTTIA!’, después comenzaron las felicitaciones por mensajes y supe ahí que habíamos ganado, que todo nuestro esfuerzo con altibajos tuvo recompensa. Habíamos derrotado a la CTM”, declaró.

Van por mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo

A casi una semana de haber logrado el objetivo, la líder sindical de GM Silao informó que ya se está trabajando en la revisión contractual del nuevo contrato colectivo, y que ya cuentan con dos puntos principales de lo que será su plan de trabajo, entre los cuales están:

Aumento salarial por encima de la inflación

Mejor tiempo de comida

“Ahorita en lo que queremos enfocarnos, aparte de las prestaciones de ley, es en el salario, porque es de lo que más se quejan los trabajadores, que no les alcanza para el día a día, de ahí vamos a partir primero”, comentó a AM.

Enunció que desde hace años sus salarios siempre se devalúan con la inflación, por lo que pedirán tener aumentos arriba de la inflación, posicionando un pago estable.

Asimismo, manifestó buscar un mejor horario de comida, siendo otra de las quejas que por años han tenido los empleados de GM Silao puesto que, en sus palabras, es un constante desafío comer en tiempo y forma, pues solo les brindan 30 minutos de comida y 15 para el snack.

“Hay personas que hacen hasta 7 minutos en lo que caminan al comedor, otros 3 minutos en lo que duras formado en la barra, a veces si pasas al baño, pues ya se te fueron 10 minutos más”, puntualizó.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se debe de otorgar 1 hora de comida, por esta razón, el ahora sindicato de GM Silao buscará 40 minutos para comer y 20 minutos para el snack, así como mejorar el menú de alimentos.

Además, enfatizó en que se trabajará por conservar los empleos y cuidar las fuentes de ingresos en la planta Silao, tras las versiones que los otros sindicatos comentaron acerca de SINTTIA por unir lazos con organizaciones extranjeras.

“Decían que por estar aliados con Canadá la producción se iría para allá, o que nos habíamos vendido a EE UU, pero nunca fue así, todo lo malinterpretaron, y lamento que fuera así porque solamente fue apoyo de trabajador a trabajador”, dijo.

Por lo anterior, comentó que seguirán en comunicación con los empleados del extranjero que les brindaron su solidaridad, ya que todos buscan un entorno equitativo y estable para los tres países de Norteamérica: México, EE UU y Canadá.

Alejandra Morelos Reynoso se ha convertido en un ejemplo de superación para mujeres, compañeros de trabajo y personas externas a la empresa, ya que ha provocado que más empleados de diversas compañías luchen por sus derechos ante directivos con poder.

Asegura que seguirá preparándose para ser la mejor lideresa sindical y representar con honor a los trabajadores, ya que su meta personal es estudiar la carrera de derecho, un sueño que tiene desde los 7 años.

Finalmente, la líder sindical de GM Silao expresó al AM su agradecimiento por las personas que votaron por ella y sus compañeros, y aseguró que trabajarán constantemente para ganarse la confianza de las otras personas que dieron su voto a otros sindicatos.

“Mi mensaje es que si todos nos unimos podemos lograr cosas buenas, que podemos ganar todos y no nada más unos cuantos, sin importar los colores, las creencias, la orientación sexual, todos somos iguales y todos avanzaremos paso a paso unidos”, finalizó Alejandra Morelos.

MCMH

