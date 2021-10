GM Silao: reconoce CTM que le fallaron a los trabajadores

Irapuato, Guanajuato.- Aunque reconocen que con anterioridad el sindicato de CTM en la empresa General Motors (GM Silao) no cumplió por completo a sus compañeros, nuevamente buscan su confianza a través de un nuevo pliego petitorio para la renovación del contrato colectivo de trabajo.

Antonio Vallejo Sánchez, representante de la CTM en la empresa, destacó que tienen la responsabilidad de defender los intereses de los trabajadores y conservar sus fuentes de empleo, por lo que continuarán trabajando por todos los compañeros, incluso los 3 mil 200 que votaron en contra de la propuesta de contrato colectivo en agosto.

CTM reconoce que los representantes sindicales que tuvieron, que son compañeros de ellos, delegados, dejaron, no quisieron, no pudieron o no cumplieron con las expectativas de los compañeros y por esa razón fue mayoría en la no legitimación del contrato colectivo de trabajo”, enfatizó.