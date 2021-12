León, Guanajuato.- A pesar de la opinión del Gobierno federal y el sector automotriz respecto a los incentivos que está promoviendo el Gobierno de Joe Biden para los autos eléctricos, Arturo González Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que esta decisión beneficiará a la industria en general y de autopartes en México.

Expuso que muchos de los componentes que utilizan los autos eléctricos, se fabrican en México como bombas de agua, plásticos y llantas. Estos componentes tendrán que buscarlos en otros países.

La medida propuesta por Norteamérica busca que en 2030, el 50% de los autos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos.

González Palomino refirió que México no vende, ni exporta el volumen que representa el 50% de autos eléctricos que pudiera consumir Estados Unidos.

México no perdería el 50% restante, porque no lo vendemos actualmente, si producimos pero no pinta para el mercado de autos eléctricos”.