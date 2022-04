Silao, Guanajuato.- Las negociaciones del Contrato Colectvio de Trabajo entre directivos de General Motors (GM) Silao y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) fueron pospuestas hasta el 19 de abril.

Este jueves se reinició la negociación en la planta General Motors (GM) Silao con los directivos de la empresa y el SINTTIA, con la finalidad de negociar, revisar y analizar las nuevas propuestas por ambas partes.

Sin embargo, Juan Armando Fajardo Rivera, secretario de prensa y en nombre de Alejandra Morales Reynoso, secretaria general de SINTTIA, informó a AM que no hubo una contrapropuesta económica por parte de los directivos de la planta de GM Silao, bajo el argumento de que aún no se ha llegado a un acuerdo total en las cláusulas administrativas.

Armando Fajardo, comentó que dichos acuerdos ya fueron revisados en su totalidad, quedando pendientes dos acuerdos que no representan un obstáculo para avanzar en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Por esta razón, se tomó la decisión de posponer las negociaciones hasta el 19 de abril.

No están mostrando ningún interés para seguir avanzando, se les ha pedido en repetidas ocasiones, pero no hubo respuesta”, explicó.

Acusan a GM de desconocerlos como sindicato

Armando Fajardo añadió que el miércoles de esta semana se sostuvo una audiencia con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en Ciudad de México, donde la empresa desconoció a SINTTIA como sindicato.

Por lo que el mismo 19 de abril se retomarán las negociaciones con los directivos de la planta, así como la audiencia con el CFCRL.

“Las negociaciones no se han culminado, estamos a la espera de la contrapropuesta de la empresa y la respuesta del CFCRL para dar más validez al avance, ya que es algo que no solo a las y los mexicanos les interesa, también al gobierno de México y Estados Unidos, por el T-MEC”, detalló Armando Fajardo.

Enfatizó que no firmarán acuerdos que no brinden un CCT digno hacia las y los más de 6 mil 498 empleados de la planta, entre los cuales destaca el aumento salarial.

“Estamos en medio de un proceso para el que nos hemos preparado, con argumentos sólidos, en beneficio de la base obrera que espera lo mejor y, es de nosotros no darnos por vencidos hasta darles un buen CCT, a la altura que se merecen”, aseguró para AM.

Justifica GM que SINTTIA no llegó a tiempo a negociación

Por su parte, directivos de General Motors (GM) Silao hicieron saber que este viernes los representantes de SINTTIA no se presentaron a la hora acordada para avanzar en el tema.

“General Motors de México reinició las negociaciones del contrato colectivo de trabajo el jueves 7 de abril, después de un receso de 3 días solicitado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), situación que fue comunicada previamente a los empleados del Complejo ubicado en Silao”.

La armadora automotriz detalló que se habían logrado con los representantes del sindicato avances significativos en el clausulado del Contrato, con el objetivo de alcanzar un acuerdo colectivo para los trabajadores y trabajadoras sindicalizados.

“La negociación continuaría hoy, viernes 8 de abril; sin embargo, los representantes de SINTTIA no se presentaron a la reunión para seguir con las pláticas de negociación”.

Representantes de GM expresaron que reafirman su voluntad por mantener una total apertura y diálogo en esta negociación para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes a la brevedad.

MCMH