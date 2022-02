Va SINTTIA por mejores sueldos en GM Silao y contra acoso a trabajadoras

Silao, Guanajuato.- Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) aceptó que los sueldos que ganan los trabajadores de General Motors (GM) Silao son “muy bajos” en comparación con el tiempo y trabajo que realizan, por lo que buscará cambiar esta situación.

“Sí es algo pesado. Son varias horas trabajando con salario muy bajo. No alcanza para la canasta básica, para los gastos en general, así que vamos a trabajar bajo un proceso para mejorar esta situación, porque es un tema que durante mucho tiempo no se hizo un aumento correspondiente”, mencionó Alejandra Morales en entrevista con AM.

Este lunes se reunió con la gente de General Motors y le entregaron de forma oficial las oficinas que ocupará en la planta de GM Silao, con la finalidad de que esté cerca de los colaboradores y dijo que posteriormente vendrá un segundo acercamiento para negociar los acuerdos.

“Fue un primer acercamiento, se nos hizo entrega de las oficinas para dar atención a los compañeros de forma inmediata”, explicó la líder sindical.

La semana pasada recibió del Centro Federal Laboral la Constancia de Representatividad, que le permite justamente negociar con GM el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.

Buscan aumentar trabajadoras en la plana

Con relación a su interés de que más mujeres se sumen a la planta laboral de GM Silao, dijo que buscará que así suceda difundiendo las áreas en las que pueden involucrarse y crecer.

En la actualidad las mujeres representan el 24% de la fuerza laboral en GM Silao.

“Hacer que su trabajo sea valorado, es clave para que más mujeres quieran trabajar aquí”.

Aseguró que el acoso laboral es otro de los temas urgentes a trabajar y aunque no dio detalles sobre casos específicos, mencionó que contrario a lo que sucedía antes ahora será el incurridor el que salga de la empresa y no el que reporte al que se le cambie de zona.

“Necesitamos analizar cada caso de raíz, ver la causa del conflicto, que exista una investigación real que permita corroborar que sea verdad la queja, para evitar que también cualquier persona pueda dañar a otra”, explicó.

