Deciden en libertad futuro sindical de GM Silao

Silao, Guanajuato.- Hoy, desde las cinco de la mañana los seis mil colaboradores de la planta de General Motors (GM) Silao tienen en sus manos la decisión de elegir a quienes defiendan sus derechos laborales.

Existen casillas ubicadas en cinco puntos de votación: Ensamble, M5, Grx, 8 Velocidades y Puerta 02, las que cerrarán mañana a las 19 horas y esperan antes de la medianoche del miércoles tener el conteo suficiente para definir al ganador.

Son cuatro grupos los que buscan la representación de los trabajadores de General Motors de Silao, este escenario surgió luego de que el año pasado el Sindicato Miguel Trujillo López perdiera su representación del Contrato Colectivo de Trabajo a decisión de los propios empleados de la automotriz.

Los que aparecen en las boletas son: Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), que representa Alejandra Morales y es integrado por colaboradores de la factoría.

Hay tres organizaciones relacionadas con la Confederación de Trabajadores de México (CTM):

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte, Construcción, de la Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos de la República Mexicana , de Antonio Sánchez Vallejo .

, de . Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana , de Raúl Castillo de la Mora .

, de . Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto”, de Elsa Acosta Gutiérrez.

La secretaria general el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA), Alejandra Morales, expresó que lo que hoy inicia es histórico, porque será la primera vez que se tomarán en consideración los cambios laborales para demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, con la existencia de cuatro sindicatos interesados.

“Pero con la posibilidad de que los trabajadores no se dejen engañar o amedrentar como sucedía en el pasado, este hecho será histórico”, reiteró.

Por su parte Elsa Daniela Acosta Gutiérrez, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto” denunció que los colaboradores de GM han venido siendo presionados para que voten por SINTTIA adherido a la CIT.

Por la importancia del tema y ser un suceso clave en los puntos acordados en el TMEC, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) cuenta con el apoyo de observadores del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y académicos.

Aunque fue invitada la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declinó la invitación.

Respetará General Motors resultados

La empresa General Motors reiteró su compromiso para que los más de 6 mil 200 trabajadores elegibles del complejo de manufactura en Silao, Guanajuato, puedan ejercer su voto de manera personal, libre, secreta y directa.

GM, que ha actuado siempre con apego a la ley, ha colaborado plenamente con el CFCRL, cumpliendo con todas sus recomendaciones para el éxito de este ejercicio democrático sin precedentes, expresó la compañía a través de un comunicado.

“Facilitador de este proceso y apegado a los valores que distinguen a la compañía a nivel mundial, respetará la decisión de los trabajadores, resultado de esta votación y trabajará con la representación sindical elegida, en los siguientes pasos hacia la negociación del Contrato Colectivo”.

‘Son pocos’ para la CTM pero lamenta perderlos

La CTM tiene un millón o más de trabajadores a nivel nacional, así que en proporción, los 6 mil de la General Motors no son muchos, “pero no va por ahí, no son los números lo importante, sino lo importante es que no supimos comunicarle a la gente que el contrato colectivo que tenían antes les daba beneficios.

“Cualquier trabajador que se pierde por parte de la CTM, nos duele, sobre todo porque la empresa cerró, porque la cambiaron de lugar. Como la GM, duelen a la organización, pero la organización es muy grande a nivel nacional.

“Nos daría mucha pena que no confiaran en la CTM, pero yo estoy seguro que los trabajadores van a recapacitar”.

Así se expresó Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la CTM, respecto a lo que se juegan los dos sindicatos de esa agrupación este martes y miércoles que compiten por obtener el Contrato Colectivo de Trabajo de General Motors Silao, en entrevista con AM.

Interrogado sobre qué significaría para la Confederación de Trabajadores de México perder 6 mil trabajadores, afirmó que lo que más se pierde es la producción de camionetas, porque afirmó que una parte ya se la llevaron a Canadá, pero sin precisar cifras.

“Vamos a perder volumen, vamos a perder camionetas, se las van a llevar a Canadá o Estados Unidos”.

Dijo que en teoría, como la votación sólo es un asunto sindical y no de producción, pero en la realidad sí influye, porque señaló que el sindicato que gane tiene que solicitar un contrato colectivo y tiene que pedir la postura de la empresa. Sí es muy radical, si le ponen condiciones muy radicales, la empresa preferirá irse a otro lado, señaló.

Agregó que ya se llevaron una parte de las Silverado, las están haciendo en Ottawa, hace un par de semanas, pero no “tiene idea” cuántas se llevarán. “No tengo esos datos porque no nos consta, sino que es lo que se publica en los medios de comunicación, en las publicaciones internas de la empresa, de que ya se las llevaron a Canadá”.

Hugo Varela deseó que la votación se lleve con mucha pulcritud, para que no se deje duda de quién ganó. La gente está cansada, está aburrida”.

“Para que se termine esta novela todavía queda un buen rato, porque el que gane, tendrá que solicitar la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y sentarse a negociar el contrato y luego otra votación para ver si aceptan o no el bueno”, señaló.

