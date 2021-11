Con la pandemia el zapato de hombre está por los suelos

León, Guanajuato. El calzado de piel con suela de cuero para hombre está por los suelos. En el comparativo de 2019 y 2021 se dejaron de producir 1.5 millones de pares de zapatos de vestir para caballero.

A nivel nacional de enero-agosto de este año, la industria zapatera produjo 5.8 millones de pares, cifra 20% menor a los 7.4 millones de pares registrados en 2019, periodo previo a la pandemia.

Durante la contingencia sanitaria, en 2020 la producción de esta línea de zapatos fue de 4 millones de pares, con lo que la disminución se agudizó aún más en ese año, con un 45% menos y 3 millones de pares que se dejaron de producir.

Guanajuato aporta el 70% de la producción nacional, esto de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), realizada por Inegi.

Este zapato es para adultos, los jóvenes lo que quieren es moda aunque no les dure”, explicó Pablo Montalvo, propietario de un local zapatero de la Zona Piel, que lleva su nombre.

El comerciante detalló que todo el año se venden los modelos bostonianos y de guante, antes llamados de pellizco. Explicó que una ventaja de estos zapatos es que tienen una alta durabilidad.

Montalvo se dedica a vender calzado desde que tenía 7 años, en ese entonces se vendían en canasto, a sus casi 90 años se mantiene activo.

Reconoció que los zapatos de vestir son zapatos tradicionales, para la gente conservadora, ya que los muchachos lo que quieren son modelos nuevos.

Desde que comenzó la pandemia actualmente las ventas están regulares, no como en años anteriores tomando en cuenta que el año pasado las ventas estuvieron por los suelos.

De acuerdo con la EMIM, el calzado con corte de piel y suela de cuero fue el producto que tuvo una mayor caída dentro de la producción zapatera del país.

Aunque el porcentaje fue solo del 20%, esto bastó para sumar 1.5 millones de pares, que se dejaron de producir. Tomando en cuenta un precio promedio de 600 pesos, el valor alcanza 933 millones de pesos en ventas.

No es que haya desinterés de parte del cliente, ni que el fabricante quiera dejar de producir. Las fábricas no produjeron, porque no había mercado, ni quien hiciera pedidos, eso redujo las ventas”, así lo explicó Ricardo Sánchez, propietario de la zapatería Verde Tabaco en la central zapatera.