León, Guanajuato.- Al sector calzado le falta recuperar 40% de la mano de obra que perdió durante la pandemia.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), informó que muchos de los trabajadores del calzado migraron hacia otras industrias.

Explicó que en el sector hay un círculo vicioso que se debe romper, en el que el fabricante de calzado quiere pagar mejor y dar mejores prestaciones pero los grandes comercializadores no aceptan incrementos en precio.

Así que es difícil que con un precio controlado haya mejores precios y los fabricantes puedan dar mejores sueldos.

Gómez Tamez refirió que durante la crisis económica perdieron 15 mil empleos formales en Guanajuato, de los que se recuperó el 60% es decir 9 mil puestos de trabajo.

Advirtió que la migración de trabajadores ha servido para concientizar a los fabricantes de mejorar sueldos y trato.

Si no cambian su forma de tratar a su gente no van a poder reclutar, caso contrario en aquellas empresas de calzado en donde el sueldo y el trato es bueno, ellos no tienen rotación de personal”, refirió.