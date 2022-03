AIFA tiene cosas buenas y coas que criticar: Diego Sinhue

Irapuato, Guanajuato.- El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene cosas positivas y cosas que criticar objetivamente, entre ellas que es evidente que aún falta mucho para que esté terminado, refirió Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

Creo que ya está funcionando en una parte, pero ahí se ven las máquinas haciendo trabajos de accesos”, dijo.

Comentó que este aeropuerto está más cerca de Guanajuato que el aeropuerto Benito Juárez, por lo que será mas conveniente para los guanajuatenses, aunque decir si está lejos o cerca es relativo.

“No es de los más bonitos del mundo, no es el más moderno del mundo, yo conozco aeropuertos como el de Singapur, Taiwán y Shanghái y les puedo decir todo lo que conozco, no es de los mejores del mundo, sin embargo, es un aeropuerto muy digno”, agregó.

El Gobernador de Guanajuato dijo que este nuevo aeropuerto tendrá mucho que aportar y deben esperar a ver cómo funciona.

Agregó que no le tocó ver los temas que se criticaron en redes sociales, haciendo referencia a las tlayudas y lo adjudicó a que era un día atípico, en el que muchas personas fueron a saludar al Presidente y conocer el lugar.

Indicó que hasta el momento no hay vuelos del Aeropuerto Internacional del Bajío y que revisarán si las aerolíneas quieren tener conexión, pues el aeropuerto de Guanajuato ya tiene varias conexiones internacionales.

Me sorprendió para bien, es un aeropuerto muy grande, construido en buenos términos constructivos de calidad y yo creo que va a funcionar bien, hay que esperar”, puntualizó.

