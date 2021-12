Irapuato, Guanajuato.- Un hombre muerto fue el saldo de un aparatoso accidente sobre un puente que separa a las comunidades Purísima de Temascatío de Abajo y Loma de Flores.

El accidente ocurrió a las 7:10 de la mañana, el conductor de una camioneta Chevrolet color verde circulaba sobre la calle Benito Juárez con dirección a la comunidad Loma de Flores.

Al llegar a una curva que se encuentra metros antes del puente decidió intentar rebasar a otro vehículo invadiendo el carril en sentido contrario, en dicho tramo está prohibido rebasar.

Justo en el momento en que llegaba al puente, no se percató que venía en dirección contraria una motocicleta FT150 de color rojo con negro, conducida por quien fue identificado como Socorro, de 52 años, y al no lograr esquivarla la impactó de frente.

El conductor de la motocicleta salió disparado, impactándose contra un árbol y una señal peatonal por lo que murió casi al instante.

El cuerpo del motociclista quedó en la esquina de las calles Benito Juárez y Margarita Maza, de la comunidad Purísima de Temascatío de Abajo.

Hasta el lugar de movilizaron unidades de la Policía Municipal y Estatal, quienes al localizar el cuerpo de Socorro, la motocicleta destrozada y la camioneta Chevrolet comenzaron a asegurar el lugar y cerraron temporalmente el carril con dirección al Libramiento Norte.

La escena fue debidamente acordonada y las autoridades municipales se mantuvieron a la espera de Agentes de Investigación Criminal y personal de Peritaje de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes.

Pobladores de ambas comunidades afirmaron que ya han pedido que se colocaran topes, boyas, reductores de velocidad o señalética para que los conductores disminuyan su velocidad, sin embargo han sido ignorados.

Ya hemos ido hasta presidencia y según nos dicen que van a poner algo, pero no han puesto nada, aquí los que vienen de arriba (Loma de Flores) bajan buen rápido y los que van para Loma no le frenan o quieren rebasar cuando no se puede" Comentaban vecinos del lugar.