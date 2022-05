Irapuato, Guanajuato.- La familia de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la UG asesinado por la Guardia Nacional el miércoles 27 de abril en Irapuato, se mostró indignada por la resolución del juez federal de liberar al agente de la GN detenido originalmente por el hecho.

“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas, basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias”, dice la carta firmada por Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, mamá y papá de Ángel.

La carta fue publicada en la página oficial de la Universidad de Guanajuato (UG), en donde momentos antes el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, manifestó también la molestia por la determinación de no vincular a proceso al agente de la Guardia Nacional detenido.

La Fiscalía General de la República le había imputado el delito de tentativa de homicidio, lo que no coincidía con lo que la misma GN aceptó en un comunicado.

La familia dijo que, por el momento, no aceptarán la reunión que les han propuesto con la Guardia Nacional, por conducto de la Oficial Mayor, Evangelina Hernández.

“Esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos”, señalan.

Demandan acciones inmediatas por parte del Ministerio Público Federal.

“Y exigimos como padres de familia una investigación profunda, exhaustiva, y rigurosa. Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y esto no va a cambiar, pero la imparticipación de justicia en nuestro país sí puede ser diferente. ¡Hagamos justicia en memoria de Ángel, para beneficio de todos los estudiantes del país!”, concluyen.

En otro comentario en redes sociales la hermana de Ángel Yael, Daniela Rangel, expresó: “Esta lucha no es sólo de mi hermano, también será por Jorge y Javier para que esto no quede impune, para que esto no siga pasando, para que todos los estudiantes regresen a su casa y lleven un título, no una acta de defunción”.

