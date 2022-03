Irapuato, Guanajuato.- Crear una comunidad que permita a personas con autismo y Asperger comunicarse, expresarse y tener una inclusión social exitosa, es uno de los proyectos relevantes que impulsa este año la asociación Clima Irapuato.

Lizbeth Villavazo Millán, directora de Clima Irapuato, indicó que esta comunidad involucrará a jóvenes y adultos que viven con esta condición, para que a través de la convivencia, encuentren ideas y pensamientos que les permitan impulsar proyectos personales.

Comentó que los interesados en participar en esta comunidad y conocer más sobre su funcionamiento, pueden enviar un mensaje a las redes sociales de Clima Irapuato, al correo electrónico clima.irapuato@gmail.com y al número 462 152 1294.

La directora de Clima Irapuato refirió que además el próximo 3 de abril esperan realizar su caminata en favor de la concientización sobre el respeto a personas con autismo, que no se ha podido hacer por la pandemia de COVID-19.

Villalvazo Millán comentó que buscarán dar un mensaje que pueda ser replicado por los asistentes a otras personas que vivan o no con esta condición y que puedan crear más espacios de inclusión.

Asimismo, comentó que este año también se enfocarán a trabajar en temas de salud integral para las personas con Asperger y autismo, a fin de que se cuente con espacios incluyentes, donde puedan recibir servicios y atención acorde a sus necesidades.

Ejemplificó con la habilitación de lactarios, para que las mamás puedan alimentar a sus hijos mientras trabajan o bien, un espacio donde se puedan realizar acciones de contención ante las crisis que pueden sufrir las personas con esta condición.

Estos espacios incluyentes abarcan no nada más una rampa, un banquito, no nada más una línea amarilla, abarcan muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que hacen falta hasta que una sola persona lo necesita”, puntualizó.