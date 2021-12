Balacera en Irapuato fue entre Fuerzas Estatales y civiles

Irapuato, Guanajuato.- El operativo que desató una balacera en Irapuato la madrugada de este jueves fue exclusivamente de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y se han dado versiones distintas de los hechos, una de ellas que fue por un reporte de patrullas clonadas, pero se trató de una persecución a presuntos delincuentes, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

En reiteradas ocasiones dijo que la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Sedena no intervinieron en el operativo, pues debían respetar el operativo estatal.

Hubo confusión en la madrugada, se hablaba de que había patrullas clonadas que estaban con gente armada, el C5 no tenía información, la gente estaba desplegada, el grupo Seri se desplazó, cuando llegaron ya estaba todo acordonado por parte de Fuerzas de Seguridad”.

“Había una desinformación total en la madrugada, si tú llegas disparándole a una supuesta patrulla clonada y resulta que sí es una patrulla que viene en persecución de unos civiles, se llega a ocasionar un caos”, enfatizó.

Dijo que tiene entendido, de manera extraoficial, que el operativo fue ejecutado por el grupo táctico de la FSPE.

Enfatizó que también tiene entendido que aseguraron a unas personas, pero que no tienen que ver con la persecución entre FSPE y civiles y descartó que la casa donde se dio el enfrentamiento sea una casa de seguridad.

Creo que aseguraron a unos masculinos pero no tenían antecedentes, era por faltas administrativas, pero creo que ahí fue donde se alcanzaron el grupo armando, no hay como tal una casa de seguridad”, enfatizó.

El Secretario de Seguridad agregó que tiene conocimiento que fueron tres civiles muertos y al parecer un herido, y que en lo que sí intervino la Policía Municipal fue el rastreo de personas que se dieron a la fuga por un arroyo cerca del lugar de los hechos.

Se hizo un peinado en el lugar sin llegar a dar con ellos, eso fue a las 2 de la mañana, no tenían evidencia, no tenían nada y en esa búsqueda se localizó una persona lesionada, la cual de primera mano habían dicho que estaba por asalto, no era asalto, tenía orificios de arma de fuego, al parecer es partícipe, se cree qué hay un detenido, digo que se cree porque es información extraoficial”, destacó.