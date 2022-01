Irapuato.- Gracias a la aportación del programa “Juguetón”, el Banco de Alimentos y Salud Integral “Unidos por Ti” pudo dar alegría a 500 niños y niñas irapuatenses que este viernes recibieron un regalo de los Reyes Magos.

Fue en las instalaciones del banco ubicado en el Parque Industrial Apolo, donde los menores pudieron convivir, disfrutar un show de payasos y pintacaritas, para celebrar esta fecha especial.

Esta es la décima vez en que la asociación participa en este programa nacional, para llevar alegría a niños y niñas que viven en 18 colonias y comunidades de Irapuato, cuyas familias padecen carencia alimentaria, y que en ocasiones, reciben pocos juguetes o ninguno en estas fechas.

Fabiola Blancas Mendoza, encargada de promoción de donaciones, destacó que recibieron 300 paquetes de juguetes del Juguetón, así como 120 juguetes que fueron donados mediante una rifa.

Es como un regalo para incentivarlos, para que se sientan queridos, sacarles una sonrisa, son personas que en mucho tiempo no han recibido regalos, esta es la oportunidad para hacerlos felices”, refirió.

Durante el 2022, quienes integran el Banco de Alimentos continuarán realizando acciones en beneficio de los menores con carencias en Irapuato y ya preparan la celebración del próximo Día del Niño.

Los beneficiarios agradecieron este regalo por parte de la asociación, pues además de recibir un juguete, pudieron darle un momento de convivencia y distracción a sus hijos.

El sistema DIF Municipal fue otra de las instituciones que entregó juguetes a niños de colonias y comunidades rurales, como parte de su campaña “Regalando Sonrisas”.

Dicha donación surgió de la ciudadanía que a cambio de un juguete pudo disfrutar del tobogán de hielo, uno de los atractivos de la Villa Navideña.

Una de las beneficiarias fue María del Rosario Centeno, habitante de la comunidad Peñitas, quien agradeció a las y los irapuatenses que contribuyeron a regalar sonrisas a niñas y niños

Muchos niños se quedaban sin juguetes, porque no alcanzan, muchos señores no trabajan o trabajan en la comunidad y no tienen para comprarles a sus hijos y, ahorita desde el más grande al más chiquito llevan sus juguetes y van felices”, compartió.