Irapuato, Guanajuato.- Regidores del Ayuntamiento pidieron que se vuelva a hacer la convocatoria del Programa de Apoyos Económicos Educativos, al considerar que tiene inconsistencias y solicitaron que se respete el apoyo a los ciudadanos que ya realizaron sus registros.

La regidora de Morena, Evelia Mortera Mosqueda, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, destacó que es necesario cambiar esta convocatoria emitida el 30 de mayo, que está firmada por Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación Municipal, lo que no debió permitirse.

Consideró que se debe integrar el Comité de Becas, para que posteriormente se lance una nueva convocatoria a la brevedad, con los lineamientos vigentes y con cambios adecuados a las necesidades de los estudiantes irapuatenses.

Los lineamientos nos hablan de apoyos económicos, no nos hablan de apoyos en especie, para cambiar esto hay que ver el Comité primero, si nada más vamos a dar primaria y secundaria con apoyos económicos, prepa y universidad no se habla de apoyos económicos, no vamos a salir con una mochila, un pepsilindro y un llavero”, enfatizó.