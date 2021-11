Irapuato.- Durante el Buen Fin, se estima que los comercios de Irapuato tuvieron un repunte de ventas de hasta 20% a comparación de meses pasados, mismo que fue menor a las expectativas que se tenían previo al programa, señaló el presidente de Canaco, Héctor Carlo León Ramírez.

Comentó que los ciudadanos aún no se recuperan por completo del impacto económico de la pandemia de COVID-19 y que todavía no están gastando como en años anteriores, y aunque aún no tienen una estadística confirmada, en los recorridos realizados notaron que las compras no fueron tan ostentosas.

Si hubo beneficio, no fue la misma afluencia que esperábamos o que tuvimos el año pasado, sí hubo ventas pero no fueron arrolladoras (...) estimo que pudo ser entre un 15 y un 25% por mucho”, refirió.

León Ramírez comentó que durante los días del Buen Fin, realizaron recorridos por plazas comerciales como Jacarandas, donde la afluencia fue menor, mientras que en Plaza Cibeles detectaron más compradores, sobre todo el fin de semana.

Destacó que se estimaba que las ventas en los comercios locales podrían aumentar hasta en un 30%, ya que esperaban que más de mil comercios participaran, sin embargo, la Canaco tuvo registro de 740 comercios hasta el 9 de noviembre, mismos que aumentaron con el paso de los días.

Creo que llegamos al menos a 800 que tuvimos el año pasado y probablemente lo superamos, pero no creo que hayamos llegado a las mil 50 que estábamos buscando, también por el tema era el requisito de estar al corriente de las obligaciones fiscales ahorita es muy complicado”, enfatizó.

Agregó que durante los recorridos, detectaron que la mayoría de los comercios se encontraban registrados dentro del programa y sólo un par no lo estaba, pero que la intención no era multarlos, sino invitarlos a cumplir con los requisitos del Buen Fin.

Asimismo, el Presidente de Canaco dijo que esperan que el resto del año la tendencia de consumo continúe a la alza, sobre todo por el cambio del semáforo de reactivación económica a color verde, lo que permite que no haya restricciones de aforo.

