COVID-19 Irapuato: Cruz Roja no ha tenido repunte de servicios

Irapuato, Guanajuato.- Pese al incremento de contagios de COVID-19, la Cruz Roja Mexicana delegación Irapuato no ha tenido un repunte en servicios de traslado de pacientes con esta enfermedad, registrando como máximo tres atenciones a la semana.

En los primeros cuatro días de septiembre, en Irapuato se han confirmado 241 contagios y 7 defunciones por COVID-19 y cabe señalar que agosto cerró con mil 399 contagios y 16 defunciones.

Ruth Herrera Garcidueña, administradora de la Cruz Roja en esta delegación, señaló que han notado que las personas que presentan síntomas se trasladan por sus propios medios a las unidades médicas.

Hay muchos contagios y hay gente que está contagiada pero está siendo atendida en su casa, o que acude directamente a los hospitales, entonces como que la condición en la que se están dando ahorita los contagios no es tan grave como era anteriormente, claro se complica si tu no te atiendes, pero estando atendida la gente normalmente no requieren ambulancias”, dijo.