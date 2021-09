Preocupa a Iglesia contagios de COVID detectados en regreso a clases en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Tras darse a conocer que estudiantes y maestros fueron detectados con COVID durante la primera semana del regreso a clases presenciales, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que esta situación es preocupante.

Si es preocupante y se tienen que seguir buscando caminos, caminos para no dejar sin educación, caminos para no exponer de más a los niños, caminos para hacer de la escuela un lugar seguro, la educación volvemos a decir depende de todos nosotros, no solo de las autoridades”, dijo.