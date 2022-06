Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) preparan una propuesta enfocada a mejorar las descargas de aguas residuales en establecimientos locales, con el fin de mejorar los hábitos y evitar multas, señaló el secretario, Héctor Carlo León Ramírez.

Lo anterior, como parte de un trabajo coordinado con la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), proyecto con el que se busca optimizar el uso del agua y evitar hábitos que dañan la infraestructura del organismo operador.

La idea es tratar de cubrir las normas necesarias para que las descargas de aguas residuales de nuestros comercios y de los restaurantes, puedan llegar al drenaje de una manera más limpia posible, para que no lleve grasas, para que también no tengamos saturación de elementos que haga que no podamos cumplir la norma en el organismo”, dijo.