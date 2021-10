Irapuato.- A finales de 2019, a Laura Yáñez Rodríguez le diagnosticaron cáncer de mama y pese a la incertidumbre y el miedo, logró superar esta enfermedad con el apoyo de la sociedad civil.

Laura siempre estuvo al pendiente de su salud y al acudir a uno de sus chequeos le dieron un mal diagnóstico, pues en vez de decirle que tenía un tumor le comentaron que era una calcificación.

Confié en mis médicos y me quedé así, pero tenía mucho cansancio, era tal el cansancio que yo quería renunciar a mi trabajo porque me sentía mal, pensé que era el sobrepeso, me compré unas pastillas para bajar de peso, porque necesitaba el dinero y seguir adelante”, contó.