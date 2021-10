Irapuato.- “Al principio uno oye cáncer y es sinónimo de muerte, entonces piensa uno ¿cuánto me queda de vida?, afortunadamente aunque mi cáncer ya estaba en la tercera etapa al quitarme la mama fue posible detenerlo”, relató Isabel Sandoval Infante, quien padece cáncer de mama.

Aunque aún no es dada de alta y sigue en revisiones, la mujer comentó que ella se enteró de que padecía de esta enfermedad por casualidad, pues en una revisión con su ginecólogo, quien le hizo un ultrasonido de rutina en sus senos ahí algo no se veía claro, por lo que le hicieron una biopsia.

De ahí se derivó todo el tratamiento y cuando ya me dicen que si tengo cáncer y todo lo que conlleva todo eso, las quimioterapias, las radioterapias, el que me tienen que quitar el seno, todo eso fue en ese momento que me dan el resultado de la biopsia, me dicen tienes que pasar por todo y prepárate física y mentalmente”, dijo.