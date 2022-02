Leo quiere superar el cáncer, sueña con ser soldado

Irapuato, Guanajuato.- Leonardo Oropeza Gamiño, de 10 años, tiene la esperanza de tocar la campana en tres años, cuando cumpla el plazo de vigilancia por el cáncer que padeció y cuando sea grande quiere ser soldado.

Leo tenía 7 años cuando le fue detectado un osteosarcoma, que ocasionó que le amputaran una de sus piernas y tras un año y dos meses de quimioterapia y medicamentos, pudo mejorar su salud.

Su mamá, Adriana Gamiño contó que recibir este diagnóstico fue muy difícil, una situación que no se le desea a nadie, pues vivir el cáncer es un proceso muy desgastante tanto para los niños como para sus familias.

Hace cuatro meses, el pequeño Leo recibió la donación de una prótesis por parte del CRIT Guanajuato, donde actualmente recibe terapias que lo preparan para poder usarla y mejorar su calidad de vida.

No contar con una de sus extremidades no ha detenido al menor, que se muestra siempre muy activo y es capaz de realizar diversas actividades con sus muletas.

Adriana destacó que su hijo quiere ser soldado y hace un tiempo, la fundación Doctor Sonrisas lo apoyó para convertirse en Soldado por un Día, cuestión que lo ayudó a avanzar en el cumplimiento de su sueño.

Este 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, con el compromiso de las autoridades locales de mantener el apoyo a los menores que padecen esta enfermedad, para que no les falten medicamentos y tratamientos.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en la entidad se pondera la salud sobre las obras de infraestructura, por lo que prefieren destinar el recurso a la atención de quienes viven con esta enfermedad.

No hay cosa más dolorosa que ver a un hijo enfermo (...) hagamos un esfuerzo, no me importa no hacer un puente, vale más la vida de un niño que un puente para 50 mil coches, vale más la vida de un menor que hacer una carretera, no podemos dejar a los niños que tienen cáncer”, refirió.