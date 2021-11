Irapuato.- Tras la reclasificación del delito del que se le acusa al ex diputado federal electo, Jorge Romero y su liberación, mujeres que forman parte de Morena convocaron a una marcha en apoyo de la víctima, Regina Irastorza Tomé.

Una de las integrantes de Morena Irapuato, comentó que era inaudito de que una persona acusada de violación esté libre y más que el Fiscal del Estado Carlos Zamarripa mueva todo en el estado para reclasificar el delito.

Que el gobernador no nos de uso de la voz, no nos da un poco de amor por la ética que ellos representan y también por el dinero que ganan, no hagan el trabajo como es debido”, dijo.