Irapuato.- Para prevenir que se den casos de acoso, personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se prepara en temas de género, buscan generar protocolos de acompañamiento y creó una Coordinación de Igualdad y Género, con los que no se contaba con anterioridad, señaló la directora de la Unidad Irapuato, Gabriela Olmedo Álvarez.

En meses pasados, estudiantes y docentes de esta unidad denunciaron públicamente varios casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de uno de los investigadores, a fin de que se tomaran acciones.

Olmedo Álvarez dijo que desde el año pasado, todas las investigadoras han tomado cursos de acompañamiento a casos de acoso, para trazar mapas de ruta con los que se generen los protocolos necesarios y prevenir la problemática, además de enviar el mensaje de protección a las mujeres.

Tenemos que ser incluyentes y cuidar muchísimo los temas de género y de acompañamiento en temas de acoso; no teníamos nada de protocolos, si alguna persona tenía un problema no podíamos atenderlo porque no sabíamos cómo ni teníamos autoridades para que nos indicaran el camino”, enfatizó.