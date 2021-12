Irapuato.- Pese a que este año no habrá recorte de presupuesto para 2022 en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Irapuato, aún no alcanza para dar mantenimiento a equipos que por su antigüedad son obsoletos, para lo que sería necesaria una inversión de 100 millones de pesos, señaló la directora, Gabriela Olmedo Álvarez.

Destacó que al año, reciben 18 millones de pesos para cubrir salarios, mantenimiento de instalaciones y pago de servicios, lo que deja descubiertas acciones relevantes como el mantenimiento y renovación del equipo que utilizan los investigadores.

Olmedo Álvarez destacó que no hay convocatorias para acceder a recurso federal para renovación de equipos, por lo que han buscado el acercamiento con el Gobierno del Estado y empresas, a fin de generar proyectos conjuntos.

Dichos proyectos permitirían tener equipamiento nuevo, lo que daría oportunidad de que la empresa recupere su inversión a través de los servicios que puede ofrecer el Cinvestav.

Dijo que el equipo básico como autoclaves para esterilizar material se está quedando obsoleto y no es tan caro, sin embargo, tienen equipos que cuestan más de 5 millones de pesos que también requieren mantenimiento.

Explicó que con estos equipos se pueden realizar investigaciones en alimentos, para verificar que no contengan toxinas y hongos que pueden ocasionar enfermedades como el cáncer.

La Directora de Cinvestav enfatizó que otra de las cuestiones que complica la falta de recursos es la publicación de las investigaciones que realizan los investigadores, mismos que están obligados a dar a conocer su trabajo.

Eso cuesta, es muy curioso pero para que yo saque un artículo en una revista internacional me va a cobrar unos 40 mil pesos y obviamente que no los tenemos, cómo vamos a seguir publicando si no tenemos dinero, ahí nuevamente estamos buscando como conseguir recursos, porque es obligatorio, no es opcional”, enfatizó.