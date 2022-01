Irapuato.- Ante el regreso a clases presenciales el próximo 10 de enero, la Jurisdicción Sanitaria VI de Irapuato revisará los protocolos sanitarios en los planteles educativos, a fin de que este retorno sea seguro y se eviten contagios de COVID-19.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, indicó que desde agosto de 2021 se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación de Guanajuato, para establecer estrategias de control y seguimiento, con el propósito de que no se generen contagios.

Comentó que se revisará la sana distancia dentro de las aulas, el aforo ajustable en función del semáforo epidemiológico, vigilancia epidemiológica de probables casos, monitoreos y en caso de ser necesario, se aplicarán pruebas rápidas de detección de COVID-19.

Que la misma escuela esté aplicando los protocolos sanitarios, desde la entrada con la aplicación de gel, la checada de temperatura y vigilar que si algún alumno trae alguna sintomatología respiratoria es motivo para decir que no es apto para estar en clases en ese momento, en tanto no tenga una prueba que acredite que no trae el virus”, dijo.