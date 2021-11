Colectivo ‘A Tu Encuentro’ insatisfechos al no cerrar acuerdos con Municipio

Irapuato.- Tras la reunión que tuvieron con personal de la administración municipal, los integrantes del colectivo ‘A Tu Encuentro’ dijeron sentirse insatisfechos puesto que no llegaron a un acuerdo, pero esperan que en la próxima reunión se avance en los temas que expusieron al Municipio.

Una integrante del colectivo mencionó que la reunión se llevó a cabo con el Secretario de Gobernación, la directora de Desarrollo Social y el director de Proximidad Ciudadana, quienes les comentaron que checaron los puntos que les expusieron tanto por escrito como de manera verbal, por lo que tendrán una segunda mesa de trabajo que podría llevarse a cabo la próxima semana.

No tanto, no tanto hasta que veamos los resultados, no nos vamos satisfechos al 100%”, dijo.