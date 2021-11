Irapuato.- La posibilidad de que los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tengan en Irapuato un espacio para hacer un memorial a sus víctimas podría ser una posibilidad, informó la presidenta municipal, Lorena Alfaro García.

Aunque aún no han tenido acercamiento directo con los colectivos de búsqueda, la alcaldesa mencionó que ellos mismos buscarán a los colectivos para tener la reunión y ver cómo los pueden apoyar.

Ellos de manera particular no han tenido acercamiento conmigo, a través de un activista solicitaron un encuentro, yo les pedí que me dieran oportunidad de que transitara el primer de la administración y los vamos a buscar, nosotros estamos muy interesados en trabajar de la mano con ellos”, dijo.