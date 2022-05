Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes del grupo Los Malqueridos de Irapuato, ubicados en zona centro y tianguis, se inconformaron por el trabajo realizado en la dirección de Mercados y por la presunta intervención de la Regidora del PAN, Elba García Melgar, en la administración del Polo 2 del Mercado Hidalgo.

La mañana de este viernes, acudieron a la Presidencia Municipal para buscar un acercamiento con autoridades municipales y exponer que han sido multados en varias ocasiones, sin poder recuperar la mercancía que los inspectores de Mercados se han llevado, sin hacer un inventario formal de lo retirado, en ocasiones alimentos perecederos.

Hilario Ibarra Corona, representante de Los Malqueridos, enfatizó que ya han tenido acercamientos con el director de Mercados, Pascual Delgado López y con el director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez Espinoza, para llegar a acuerdos en beneficio del comercio en zona centro y tianguis, mismos que no se han cumplido.

Ya resulta grave el hecho de que se roben la mercancía, porque en los protocolos dice que si están cometiendo una infracción al reglamento de Mercados, el inspector tiene la facultad de llegar a infraccionar, recoger la mercancía, inventariarla y entregarle la infracción al infractor, pero no lo hacen así, ellos llegan, recogen mercancía, corren y se van, tiempo después regresan a entregar la infracción”, enfatizó.

Ibarra Corona comentó que hay infracciones que se hicieron en diciembre de 2021 y no las han podido pagar, porque la mercancía que les recogieron a los comerciantes ya no existe; hasta el momento, son 23 infracciones las que están pendientes por pagar.

Ha sido reincidente que a un comerciante que se queje le levanten hasta cuatro o cinco infracciones, lo que yo reclamo es eso, para mi son represalias, el motivo es que no tenemos permiso, pero si no hay permiso debería haber miles de infracciones, porque ningún comerciante tiene permiso, permisos como tales no existen”, enfatizó.

Destacó que además, están inconformes con la intervención de la regidora del PAN, Elba García Melgar, quien aseguran, nombró a una persona para organizar el Polo 2 del Mercado Hidalgo, acción que no le corresponde porque no es líder de comerciantes.

El líder de comerciantes recordó que en días pasados, personal de Servicios Públicos acudió a limpiar este polo y a ordenar los carritos, acción que ven con buenos ojos, pues lo que buscan es el orden en el comercio.

Lo que estamos pidiendo es que haya orden, resulta que nosotros hacemos el trabajo del lunes para el martes, el miércoles va Elba y pone a una persona como representante del Polo 2, ella quien es para poner, los que ponen o quitan son los comerciantes”, señaló.

Asimismo, dijo que también han visto intervención de la Regidora panista en el tianguis de la colonia Valle Verde, lo que no van a permitir.

No se lo vamos a permitir, de una vez lo aclaro, si Elba nos sigue dando lata en Valle Verde le vamos a ir a hacer manifestación en su casa”, puntualizó.

Agregó que su intención es hablar con la alcaldesa Lorena Alfaro García, que en su campaña electoral les prometió darles libertad para trabajar, además de que no quieren que haya grupos de choque que intervengan.

Asegura director de Servicios Públicos que sólo le dieron queja del acomodo en el Polo 2

El director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez Espinoza, señaló que se reunió con los comerciantes, pero que la única queja que le externaron fue la intervención en el Polo 2, para dar orden y no por los reclamos de los inspectores de Mercados o la intervención de la regidora.

La queja que yo atendí no fue en ese sentido, la verdad es que vimos asuntos muy particulares, hace unos días hicimos un acomodo de los comerciantes del Polo 2, la nave Porfiriana y se acomodaron los carritos, creo que ese tipo de movimientos genera que haya alguna incertidumbre de los comerciantes”, enfatizó.

Dijo que van a revisar el caso de las multas de estos comerciantes, para que puedan ser calificadas, que puedan pagarlas y eviten usar zonas donde no está permitido que ejerzan el comercio informal.

Pérez Espinoza indicó que ya se trabaja en un censo, con el fin de establecer un padrón de los comerciantes y detectar las necesidades que deben ser atendidas o corregidas, para dar orden al comercio en toda la ciudad.

Asimismo, refirió que la regidora Elba García es la Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, por lo que tiene injerencia en el tema de Mercados.

Ellos dicen que a la regidora Elba la ven interviniendo en el tema del comercio y yo lo único que les digo es que es la Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, ella nos respalda y participa en algunos temas que tienen que ver con comerciantes, si es el caso, siento que salió a relucir el caso pero no es más allá de una intervención por ser la Presidenta de la Comisión”, finalizó.

AM buscó una entrevista con la edil del PAN, sin embargo no se encontraba en Presidencia Municipal y no fue posible localizarla.

