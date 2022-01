Irapuato.- Los operativos para evitar el ambulantaje en la calle Leandro Valle continuarán y se han aplicado varias multas a los comerciantes que deciden instalarse sobre la vía pública, pues no existen permisos para esta actividad, señaló el director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez Espinoza.

Durante el mes de diciembre de 2021 y en las primeras semanas de enero, se ha notado que varios comerciantes se instalan sobre el arroyo vial a vender diferentes productos, desde alimentos, perfumes, ropa y calzado, sobre todo en fines de semana.

No hay ningún permiso en Leandro Valle de venta o ambulantaje, la verdad es que los comerciantes, a veces los de los mismos negocios sacan (mercancía), en ocasiones llegan algunos que eventualmente o de manera sorpresiva llegan y se instalan, pasan los inspectores y se levantan, es estar constantemente ahí”, dijo.

Pérez Espinoza comentó que detectaron que esta problemática se dio mayormente en el mes de diciembre, pues aprovechaban que se cerraba la circulación vial ante la cantidad de clientes que acudía a esta zona altamente comercial.

Dijo que durante enero, buscarán que se garantice que los ambulantes no se coloquen sobre esta vialidad, para que el comercio establecido no se vea afectado por la competencia desleal.

Es una calle con mucha afluencia, además de que hay mucho comercio variado y tenemos que garantizar que no haya una competencia desleal a los comercios que están establecidos, estaremos trabajando con operativos”, refirió.

Indicó que trabajarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que elementos de Policía, Tránsito y Fiscalización apoyen los operativos integrales que se aplicarán en la zona.

Se han levantado multas, se ha levantado mercancía que no tiene permiso para estarse vendiendo (...) deberíamos pedirle a los comerciantes que eviten ser multados y que se les recoja la mercancía, también es una afectación a su bolsillo, que no ejerzan el comercio indebidamente no solo en esa zona, sino en toda la ciudad”, puntualizó.