Yuliana recibirá su nueva acta de nacimiento en junio

Irapuato.- En junio, Yuliana Victoria Lugo recibirá su nueva acta de nacimiento, siendo una de las primeras mujeres trans en conseguir el cambio de identidad de género en Irapuato, a través de un amparo que promovió de la mano de las asociaciones Amicus y Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex).

Fue en noviembre de 2021 cuando decidió iniciar el trámite para buscar su cambio de género en el Registro Civil y fue hasta principios de mayo de 2022 cuando le informaron que ya se había concretado el proceso.

Yuliana por fin podrá ser reconocida por su nombre.

La irapuatense de 20 años contó que ha sido difícil tener que vivir con un género que no la identificaba, pues resultaba incómodo el hecho de ser llamada como hombre en instituciones y empresas.

“En bancos, empresas, incluso en el Seguro, sí me incomoda un poco que me llamen con el nombre de hombre (...). Me siento mega contenta, ahora me siento más cómoda porque me identifican ya como mujer”, es un paso para Irapuato y para las futuras generaciones, destacó.

Aunque en su proceso se enfrentó a las dudas de su familia, incluso al rechazo, Yuliana siempre se mantuvo firme en el deseo de identificarse como mujer, ya que por fin podrá ser quien es.

“Se me hizo un poco complicado con la familia, ya que me empezaron a decir ‘es que vas a ser una nueva persona’ y les digo no, yo ya llevo un historial en mi vida, nada más es presentar mis documentos y cambiar mi nombre, creo que es complicado pero no debería”, indicó.

Para Yuliana, contar con su acta de nacimiento que la identifica como mujer es un gran paso para realizarse personalmente y sobre todo, la oportunidad de que sus familiares, amigos y conocidos comiencen a llamarla por su nombre.

“A las personas que me conocieron antes les va a costar un poco identificarme como mujer, pero a las personas que estoy conociendo actualmente ya me conocen como Yuliana, como una mujer”, enfatizó.

Uno de los retos que enfrentará será el cambio de sus documentos oficiales, lo que considera que deberá hacer con mucha paciencia, ya que pueden ser procesos que tarden.

Entre sus deseos está que las instituciones públicas y privadas, sobre todo en temas de salud, apoyen a las mujeres trans que quieren cambiar, pues de esta forma su transición sería más rápida.

Apoyo para interponer amparos es gratuito

Por su parte, el presidente de Dehusex, Arturo Álvarez Martínez, destacó que este apoyo para interponer amparos es completamente gratuito, para todas las personas que quieran realizar un cambio de género.

Comentó que fueron 8 personas las que mostraron el interés de cambiar su género con el apoyo de Dehusex y Amicus, pero solo dos concretaron el proceso.

“Es un logro más para Irapuato, tengo el conocimiento de otras chicas que han logrado su cambio de identidad, sin embargo la intención de Dehusex es que la ciudadanía esté informada, que si no te sientes segura con tu cuerpo, con tu identidad, con tu género, puedes acudir con nosotros y te podemos apoyar”, puntualizó.

