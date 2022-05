Capacitan a 6 mil mujeres en el Banco de Leche Humana de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Del año 2021 a la fecha, 6 mil mujeres han sido capacitadas en el Banco de Leche Humana de Irapuato, con lo que se han obtenido más de 720 mil mililitros de leche materna, así se dio a conocer durante la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

En el Hospital Materno Infantil se realizó una capacitación para personal de diferentes hospitales del estado, que promueven la donación de leche materna en beneficio de los niños y niñas que necesitan este alimento al nacer.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, destacó que se debe promover el consumo de leche materna, pues previene enfermedades, principalmente crónico degenerativas, también ayuda a evitar conductas antisociales a futuro.

Un niño que es alimentado en el seno materno y luego la estrategia de los mil días es un niño que no va a desertar de la escuela, es un niño que no le van a gustar las drogas, que no va a desertar de la escuela y se va a unir a un grupo delincuencial”, dijo.