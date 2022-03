Irapuato, Guanajuato.- La consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril servirá solo para la ratificación del titular del Ejecutivo Federal de manera pomposa y estruendosa, a la más simple forma de un candidato en campaña, consideraron integrantes de Misión Rescate México a nivel nacional.

Invitamos a los ciudadanos a tener una participación activa sin voto a la consulta”, expresaron a través de un comunicado.

Lo anterior, tras reflexionar sobre este ejercicio, que por lo regular es solicitado por la ciudadanía cuando el Presidente no está cumpliendo de manera adecuada su mandato, pero en esta ocasión, quien lo pide, es el mismo gobernante, bajo su argumento de que “el pueblo le diga si continúa o sale de su puesto”.

Indicaron que desde Misión Rescate México se observa que en esta consulta, se supone que la ciudadanía podrá decidir si el presidente continúa o no y para que esto suceda, se necesitan más de 38 millones de votantes.

Destacaron que si no se alcanza el porcentaje de los votos que la ley establece para hacer efectiva la revocación de mandato, el presidente saldría a decir en su conferencia mañanera que el pueblo “sabio” quiere que se quede y en caso de que la gente no salga a votar, el pueblo quiere que no se vaya.

Además, cuestionaron si es válido un proceso democrático poniendo un porcentaje inalcanzable, o por qué este tipo de consultas no se hacen con un porcentaje más bajo del que se pretende para dar validez y con una dinámica de gana quien tenga más votos.

Eso sería un verdadero ejercicio de consulta ¿o es que se tiene miedo a que la ciudadanía hable como el pasado 2021?”, enfatizaron.

Asimismo, exigieron al Presidente de la República que se aleje de la tentación de ser el “gran intérprete” de los resultados del 10 de abril.

Que el 10 de abril sea el día en que los mexicanos le decimos al titular del ejecutivo que deje atrás la investidura de candidato y se vuelva como lo dijo en su toma de protesta “el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizaron.

Agregaron que lo que más necesita el pueblo de México es unidad y felicitaron al INE, por el compromiso que tiene con la ciudadanía, pues a pesar de la falta de recursos, cumple con el mandato legal que le indica la realización de la consulta y que ha tomado la participación de miles de ciudadanos de manera seria y responsable, para acompañar al Instituto en esta jornada.

La consulta es un instrumento para impulsar la democracia, no para impulsar la popularidad de intereses personales, por ti, por mí, por México, en unidad, todos por una participación activa sin voto a la consulta”, finalizaron.

