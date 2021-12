Irapuato.- Aunque no pueden prohibir las corridas de toros en la ciudad, la administración municipal sí puede analizar la pertinencia de que menores de edad no acudan a estos espectáculos donde se da violencia contra animales, señaló la alcaldesa Lorena Alfaro García.

Lo anterior, tras cuestionar si era viable que en el municipio se hicieran este tipo de propuestas, tomando como ejemplo la aprobación de una iniciativa para prohibir corridas de toros en la Ciudad de México.

En este momento no lo manejaríamos como una prohibición, sin embargo en el caso particular de los toros sí analizaríamos la pertinencia de que los niños pequeños, los menores no acudan a este tipo de espectáculos donde hay violencia contra un animal, es un espectáculo muy reconocido, pero hay que ser responsables”, refirió.