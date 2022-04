Crearán protocolo para combatir hongo en fresas

El próximo 28 de abril se reunirán los involucrados en la cadena de valor de la fresa, para generar un protocolo que de atención a la plaga pestalotia, que ha afectado los cultivos de esta frutilla en varios municipios de la entidad, señaló el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales.

Los productores que presentan la problemática actualmente no tendrán apoyo inmediato, aunque existe la opción de que el cultivo de fresa sea incluido en el Seguro Catastrófico y en caso de ser beneficiados, el apoyo de aproximadamente 2 mil 500 por hectárea llegará hasta el nuevo ciclo agrícola de la frutilla.

Será en las instalaciones del Comité de Sanidad Vegetal de Guanajuato (Cesaveg), donde productores, empresas congeladoras, empresas de frescos, representantes de viveros y autoridades gubernamentales, definirán una estrategia para atacar la plaga.

El protocolo incluye la revisión a viveros para detectar que la planta no esté infectada y si lo está, tendrá que ser destruida y el suelo deberá ser desinfectado, a fin de que se conserve la sanidad.

Estamos viendo que firmemos ese protocolo y que la gente que se dedica a estar produciendo la planta de la fresa para llevarla al campo salga sin ese hongo, desinfectarla con producto químico y también el suelo para no tener ese problema”, enfatizó.

Bañuelos Rosales destacó que en ocasiones, los pequeños agricultores producen su propia planta sin ninguna sanidad y sin supervisión, lo que puede ocasionar que otras huertas se afecten.

Consideró que la plaga también pudo haber llegado de plantas traídas de los estados de Michoacán y Jalisco.

Lamentablemente el Gobierno Federal, SENASICA no tiene detectado dentro de sus programas ese hongo que nos está haciendo reducir la productividad, y no es nada más aquí en Guanajuato, sino que es en Michoacán, es en Jalisco y yo no sé si hasta en Baja California”, precisó.