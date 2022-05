Irapuato, Guanajuato.- En colaboración con la asociación Amicus, la asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex), ofrece apoyo a personas que buscan obtener un amparo para realizar un cambio de identidad de género, de los cuales, hasta el momento se han obtenido dos.

Arturo Álvarez Martínez, presidente de Dehusex, indicó que desde hace cuatro meses comenzaron con este trabajo colaborativo, para ofrecer asesorías y trámites que permitan a las personas lograr su objetivo.

Álvarez Martínez indicó que para solicitar este apoyo, es necesario que los interesados se comuniquen con las asociaciones, para posteriormente hacer una reunión con tres o cuatro personas que quieran buscar el amparo.

Recordó que los requisitos son presentar el acta de nacimiento y una identificación oficial, para comenzar el trámite del amparo y dar seguimiento al proceso.

Las personas pueden comunicarse a través de las redes sociales de Dehusex Irapuato y al perfil personal Artur Álvarez, o bien, comunicarse al número 462 109 0448, además de que la asociación se encuentra presente en todos los Miércoles Ciudadanos.

El Presidente de Dehusex aseguró que las autoridades han mostrado apertura para realizar estos trámites de cambio de identidad de género, después de que un juez dictamine que puede llevarse a cabo el trámite.

Aseguró que para la comunidad LGBT este es un gran paso, pues se logra un cambio de mentalidad en la sociedad y sobre todo, se ayuda a las personas a identificarse como ellos deseen.

Es una gran ayuda, porque te da seguridad, te da tranquilidad, porque ya eres quién querías ser, eres tu que antes no podías ser porque no había acceso, no había la información, sin embargo, todo esto nos permite fortalecernos como comunidad, como seres humanos”, finalizó.