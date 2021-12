Eribaldo Gutiérrez

CDMX.- Para concluir su viaje en la Ciudad de México, los colectivos de personas desaparecidas de Guanajuato visitaron la Basílica de Guadalupe para pedirle a la virgen encontrar a sus seres queridos con bien.

A pesar de tener un itinerario muy pesado, los integrantes de los colectivos se organizaron para hacer una visita rápida a la morenita y con ello que la esperanza de encontrar a sus familiares con vida crezca.

Verónica Duran, integrante del colectivo ‘Hasta Encontrarte’, comentó que acudieron para darle gracias a la Virgen por lo que obtuvieron con su visita, que aunque fue poco, lograron algo.

Venimos a dar gracias a Dios que tuvimos un poquito de éxito en nuestra visita aquí a la Ciudad de México, no como esperábamos pero vamos con bien de regreso, con un poquito de esperanza de encontrar a nuestros familiares”, agregó.

Asimismo mencionó que acudió a pedir para encontrar a su hijo y que la virgen le dé la luz para saber dónde está.

Que le llegue a su corazón a mi niño y que sepa que no está solo y que su mamá lo anda buscando y que no va a parar hasta encontrarlo y vengo a pedirle con toda mi fe que me ayude y tenga misericordia de mi”, expresó.