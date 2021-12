CDMX.- María Guadalupe Jiménez Méndez, busca a su hijo Arturo Rafael Pirita Méndez, quien desapareció el pasado 19 de enero del 2021, cuando iba a buscar trabajo, por lo que pide a las autoridades que lo encuentren con vida.

Contó que la última vez que vio a su hijo fue durante ese mismo 19 de enero; le había comentado que iría a buscar empleo para darle de comer a su hijo, sin embargo ya no regresó.

Me dijeron que había desaparecido allá en la colonia Esfuerzo Obrero y desde ahí ya no volví a ver a mi hijo, la última vez fue el 19 de enero y ya en la tarde no lo volví a ver”, comentó.

Mencionó que actualmente su hijo tiene 23 años y no saber de él la hace sentirse desesperada y con un vacío, pues no es el primero, ya que tenía otros dos hijos que fueron asesinados por gente involucrada en el crimen organizado.

A uno me lo mataron en la casa y me la quemaron, al otro me lo mataron en la Esfuerzo Obrero, en el puente y es un dolor muy fuerte”, señaló.

Platicó qué ha salido a las búsquedas donde han encontrado fosas y esto la ha hecho sentir mal, ya que la primera ocasión que acudió le dio un fuerte dolor de cabeza, temperatura, se sintió estresada por saber que puede encontrar a su hijo muerto.

Espero en Dios encontrarlo bien, con vida (…) le pido a las autoridades que me ayuden a encontrarlo, ya que no me han dicho nada, nada más van y me buscan los judiciales a preguntarme si sé algo de él y les digo que no he sabido nada”, agregó.

La mujer conmocionada, platicó que ha salido a la calle a buscarlo a ver si lo llega a encontrar, pero siempre que sale regresa sin nada.

En cuanto a la investigación por parte de la fiscalía, mencionó que no le han dado avances.

egutierrez@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos