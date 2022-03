Irapuato, Guanajuato.- A pesar de no tener una actividad por el Día Internacional de la Mujer, Bibiana Mendoza Negrete, miembro del colectivo de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ resaltó la importancia de un día como este, pues ellas como mujeres han salido a la calle a pedir igualdad y respeto a sus derechos.

Es un día importante sobre todo haciendo un recuento de todas las mujeres del municipio de Irapuato, que fue donde nació está movimiento de las madres buscadoras; hay que recordar que antes del municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato no había otros colectivos, no al menos visibles, que salieran a protestar o marchar, a cerrar calles para buscar a familiares desaparecidos”, dijo.

Mencionó que en este día se tiene que reconocer a todas las madres, hermanas e hijas que decidieron vencer el miedo y exigirle a las autoridades y proponer que hubiera leyes, una comisión de búsqueda y que se siga pidiendo un espacio para memorial de las personas.

Expresó que los colectivos son mayormente integrados por mujeres que deciden no olvidar, denunciar y andar buscando fosas clandestinas y búsquedas en vida, hacer denuncias y apoyar a otras mujeres que tienen miedo a buscar, pero tienen la intención de empezar a hacerlo.

Mendoza Negrete dijo que en el colectivo en el que ella está, al menos hay unas 40 mujeres que han desaparecido, pero hay muchas más que no quieren pertenecer a los colectivos o que la familia dice que no quiere que las imágenes de sus familiares se comparta por el temor que existe o que hay fotografías y no quieren denunciar.

A esas mujeres que se les apoya que están detrás del colectivo, yo creo que son unas 50 más que andamos buscando desaparecidas y que son mismas mujeres, ya sea la mamá, la hermana que deciden buscar cada quien a su manera".

Señaló que no es fácil alzar la voz, pues cuando ellas comenzaron en su lucha hace dos años, tenían miedo de mostrar la cara o hablar incluso con medios de comunicación, lo cual han aprendido con el tiempo y con el acompañamiento de otras mujeres.

Tu las ves y ellas te hacen fuerte, en este caso, hablar que somos las madres buscadoras las que nos damos apoyo y nos vamos quitando el miedo entre nosotras”, agregó.

