Irapuato, Guanajuato.- “Cuando él le quita la vida a mí me tenía encerrada, amenazada que si me salía se iba a llevar a mis otros dos niños. Ya después no se escuchaba nada de mi niño. Lo empezó a golpear; no lo golpeó en presencia mía. El día viernes fue cuando lo mató”. De esta forma fue como Reyna María de los Ángeles Bonilla relató a los medios de comunicación cómo el padrastro del menor Juan David lo asesinó a golpes el pasado viernes 13 de mayo.

La desaparición de Juan David Martínez Bonilla, de 11 años de edad, llamó la atención de medios locales y regionales al principio e incluso el pasado miércoles se organizó una marcha para exigir su localización, encabezada por su familia paterna.

Sin embargo, la mamá del niño aseguró que ahora ha habido un gran hermetismo social, por lo que decidió alzar la voz y señaló a su expareja y padrastro de Juan David, un agente ministerial identificado como Miguel Ángel Barrón García, de haber causado la muerte del niño.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Cerca de las 4:00 de la tarde, en el estacionamiento de uno de los centros comerciales más importantes de Irapuato, la madre de Juan David, quien se hizo acompañar por algunos familiares decidió contar lo sucedido.

En un inicio se creía que el menor había desaparecido al salir de su casa el pasado sábado 14 de mayo, por lo que incluso se activó la Alerta Amber para pedir ayuda para localizarlo. Pero la tarde de este martes, la madre del menor confirmó que fue víctima de homicidio a manos de su padrastro, con el que vivía junto con sus otros dos hermanos.

“Le decía que fuera a declarar. El día viernes lo mató él. De hecho me metió al cuarto para que no dijera nada yo pero me encontraba en la casa cuando él le quitó la vida”, dijo la madre de Juan David.

“Se lo llevó en una bolsa negra. (El) ministerial me enseñó varios videos y se demuestra todo lo que estaba haciendo pero no sé porque no han dado a conocer eso”, dijo.

La madre narró que después de matar a Juan David, el padrastro del niño, un agente ministerial a quien identificó como Miguel Ángel Barrón García, sacó el cuerpo de la vivienda en una bolsa de plástico negra.

Comentó que salió de la casa y tardó cerca de hora y media en regresar, pero ya sin el cuerpo del menor.

“Se lo llevó completo. Nada más llevaba una linterna. De lo que recuerdo es cuando él le quita la vida, a mí me tenía encerrada, amenazada de que si me salía se iba a llevar a mis otros dos niños(…)”, denunció.

“Ya cuando lo vi estaba todo golpeado. Todavía estaba consciente. Lo ví, lo agarré del estómago y todavía tenía pulso. Como él (el padrastro) era ministerial, tenía muchos compañeros afuera y no sé si ya había hablado con uno de ellos. Yo creo que tenía ya todo planeado”, agregó.

Según la versión de la madre, el menor habría sido asesinado desde el pasado viernes 13 de mayo, y no el sábado 14 o domingo 15 como se creía en un inicio, misma fecha en la que desapareció el cuerpo de su hijastro.

Con el rostro sereno, pero un semblante de preocupación, la madre dijo que al ver que su hijo aún tenía signos vitales aquel viernes 13 de mayo, por la tarde - noche le dijo a su pareja que solicitara una ambulancia o incluso un Uber para trasladarlo a un hospital pero éste no la dejó.

“El niño murió al interior de la casa. Me dijo que pusiera la denuncia en el Ministerio Público, y la puse el día sábado 14 de mayo”, comentó.

Acusa a autoridades de torturarla para culparla del homicidio

Tras interponer la denuncia por la desaparición del niño de 11 años, Reyna María de los Ángeles Bonilla, de 34 años, fue detenida por las autoridades ministeriales; esta fue la fecha en la que vio por últimas vez a su pareja sentimental y presunto responsable del asesinato de Juan David.

Sin embargo, fue liberada horas más tarde al no encontrar prueba alguna que la inculpara.

“El día sábado 14 fue el último día que hablé con él, porque yo fui la primera que me metieron a la cárcel. Adentro me golpearon, me pegaron, me pusieron una bolsa en la cabeza, porque yo no quería decir nada”, denunció.

El domingo 15 de mayo, compartió Reyna María, ya estando en libertad emprendió la búsqueda del cuerpo de su hijo junto con una vecina por la colonia Urbi Villas del Rey, pero hasta el momento no ha sido localizado.

Asegura que padrastro es policía municipal

“En ese tiempo lo busqué con una vecina con una fotografía de mi niño, haber si lo habían encontrado o algo, pero como él era ministerial tenía mucho que ver y era policía municipal desde el año 2018”.

“Él se recibió de la academia en el 2018, Miguel Ángel Barrón García, y antes fue ministerial, eso sí es verdad”, confirmó la mujer, agregando que con él tiene un hijo de 3 años de edad y otro hijastro de 6 años, hermano biológico de Juan David.

Juan David sufría maltratos de su padrastro desde hace 3 años

“Le ponía hielos en las manos, lo ponía a correr a mitad de Urbi, le agarró rencor de que él quería más a su papá de sangre. ¿Cómo le quitas la idea a un niño de que no era su padre real?”, dijo la madre.

“Las agresiones empezaron desde hace 3 años. Lo sacaba con una mochila con sus cosas de trabajo y lo traía caminando por toda la calle, incluso a los vecinos los amenizaba con un machete y se alejaban porque tenían temor”, compartió.

La madre denunció que su pareja y padrastro de Juan David incluso intentó asfixiarla a ella hace poco y que por poco se salvó de morir ella también.

“A mí me quiso ahorcar. Me tenía amenazada de muerte de que si decía algo me iba a matar y luego de esto me dijo que no hiciera ninguna pregunta sino me iba a pasar lo mismo”, confesó la madre de Juan David.

Ante el cuestionamiento de si tuviera la oportunidad de hablar con su hijo Juan David, ¿qué le diría? Ella contestó:

“Que me perdonara por lo que nunca hice por mi hijo, que siempre estuvo conmigo en las buenas y malas y donde quiera que esté que me perdone por no haberlo defendido”, finalizó.

La mujer aseguró que tras dar esta declaración a los medios se presentaría en las instalaciones de la Fiscalía Estatal de Justicia para declarar ante un agente en turno, y confesar todo lo acontecido aquel viernes 13, fecha en la que asesinaron a su hijo Juan David.

Será la Fiscalía estatal de justicia quien se encargue de esclarecer los hechos, informar los avances y la situación legal de los implicados.

MCMH